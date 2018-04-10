Американский эсминец приблизился к военной базе РФ в Сирии

Американский боевой эсминец USS Donald Cook 9 апреля прибыл к берегам сирийского города Тартус, где находится военная база РФ.

Об этом сообщает Лига.Новости со ссілкой на турецкое издание Hurriyet.

По данным издания, эсминец, оснащенный 60 крылатыми ракетами Томагавк, вышел из кипрского порта Ларнаки и расположился в 100 км от российской военно-морской базы.

Согласно сообщению, самолеты ВС РФ уже четыре раза пролетали на малой высоте над военным кораблем.

О том, что USS Donald Cook находится восточном Средиземноморье также сообщали The Washington Post и Washington Examiner.

В свою очередь, американские СМИ пишут со ссылкой на Пентагон, что ведомство опровергло приближение эсминца с территориальным водам Сирии и его сближении с российскими самолетами.

В понедельник, 9 апреля, на заседании Совета безопасности ООН постпред США Никки Хейли гарантировала ответ "монстру", который применил химическое оружие в сирийском городе Дума. Члены СБ ООН не приняли никаких решений на заседании, однако делегация США заявила, что ответит виновнику самостоятельно.