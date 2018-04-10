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Трамп и Мэй обвинили Асада в пренебрежении человеческими жизнями

Дональд Трамп и Тереза Мэй
21:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили ситуацию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили реакцию на применение химоружия в Сирии со стороны режима Башара Асада, который продолжает военную активность при поддержке РФ и Ирана.

Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном Белым домом по результатам разговора.

"Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Оба лидера осудили пренебрежение человеческой жизнью со стороны сирийского президента Асада", - отмечается в документе. При этом подчеркивается, что американский президент и британский премьер-министр "согласились по поводу недопустимости дальнейшего применения химического оружия".

Как сообщалось, 7 апреля было заявлено о подозрении проведения химической атаки в сирийском городе Дума, который находится в Восточной Гуте. В результате нападения погибли по меньшей мере 60 человек, еще более тысячи человек пострадали.

В этой связи в понедельник состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Российская сторона продолжила защищать своего союзника, Башара Асада, подчеркивая, что сообщения о применении химического оружия - это дезинформация. Между тем, остальные члены Совбеза призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии, предоставить доступ врачей и гуманитарных организаций к пострадавшим и провести независимое международное расследование для установления причастных к химической атаке в сирийском городе.

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Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Дональд Трамп, Сирия, Тереза Мэй, Химатака, Химоружие.
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