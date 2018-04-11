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Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии

ООН
02:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: UN

Новости мира: Голосование состоялось во вторник, во время заседания СБ ООН на тему: "Ситуация на Ближнем Востоке".

После того, как РФ заблокировала проект резолюции по Сирии в соавторстве девяти стран-членов Совета Безопасности ООН, Совбез не поддержал вариант, представленный российской делегацией.

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"Результаты голосования следующие: "за" – шесть голосов, "против" – семь, воздержались – двое. Проект резолюции не принимается, поскольку не получил необходимого количества в свою поддержку", - отметил председатель Совета Безопасности, постоянный представитель Перу при ООН.

Глава делегации РФ при ООН перед голосованием процитировал Ленина, заявив, что российский проект резолюции соответствует принципу "лучше меньше, однако лучше". Он заявил, что вариант, предложенный РФ, как нельзя лучше соответствует требованиям по созданию независимого и беспристрастного расследования в Сирии.

В ответ постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объяснила, чем отличается американский вариант резолюции от российского.

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"Во-первых, Россия хотела обеспечить себе возможность утверждать следователей, которых выбирали бы для выполнения этой задачи (расследование химатак в Сирии – ред.). Во-вторых, Россия хотела, чтобы Совет Безопасности рассматривал выводы любого расследования до публикации докладов. Хотя бы что-то из этого соответствует пониманию независимого и беспристрастного расследования?"- отметила Хейли.

Она назвала российское предложение "защитой режима Асада".

Представитель США подчеркнула: "Россия запомнит, что в этот день она предпочла защитить монстра, а не жизнь сирийского народа".

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