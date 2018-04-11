Трамп: Россия, готовься

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем Twitter он отреагировал на заявление российского посла о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые и "умные". Не надо поддерживать "газовое животное-убийцу", которое убивает своих граждан и получает удовольствие", - говорится в сообщении Д. Трампа. Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.