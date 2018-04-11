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Трамп: Россия, готовься

Дональд Трамп
14:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Трамп предупредил о возможном ракетном ударе по Сирии.

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем Twitter он отреагировал на заявление российского посла о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые и "умные". Не надо поддерживать "газовое животное-убийцу", которое убивает своих граждан и получает удовольствие", - говорится в сообщении Д. Трампа. Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ракеты, Россия, Сирия, США.
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