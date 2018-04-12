Боевики Талибана убили губернатора округа Худжа-Омари.

Боевики Талибана в ночь 12 апреля осуществили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана, в результате чего погибли 15 силовиков и чиновников, а также 45 боевиков. Об этом сообщает АР.

"Талибан штурмовал правительственный объект в центральном Афганистане рано утром в четверг. В результате часовой перестрелки погибли 15 человек, в том числе трое высокопоставленных чиновников", - говорится в сообщении.

Талибы штурмовали правительственный комплекс в округе Худжа-Омари. Погибшими чиновниками были губернатор округа, директор разведывательной службы и заместитель руководителя полиции. По словам представителя полиции провинции Газни, в ходе штурма еще восемь сотрудников афганских сил безопасности были ранены и 45 талибов были убиты.