Атомный авианосец и ракетные суда ВМФ США идут на Ближний Восток (Видео)

В море вышла авианосная ударная группа кораблей ВМФ США. Атомный авианосец Harry Truman (CVN 75) и 7 оснащенных крылатыми ракетами судов сопровождения направились на Ближний Восток, куда должны прибыть к началу мая. Группа будет находиться в зоне ответственности Пятого и Шестого Военно-морских флотов США, которые охватывают регионы Европы и Ближнего Востока. Всего в состав ударной группы входят авианосец "Гарри Трумэн" (CVN 75), девять эскадрилий боевого авиакрыла (CVW), ракетный крейсер "Нормандия" (CG 60), а также противоракетная группа DESRON 28, в том числе ракетные эсминцы "Арле Берк" (DDG 51), "Беркли" (DDG 84), "Форест Шерман" (DDG 98) и "Фаррагот" (DDG 99). Кроме того, к группе присоединится немецкий фрегат "Хессен" (F 221), а также эсминцы с управляемыми ракетами на борту "Джейсон Данхэм" (DDG 109) и "Салливанс" (DDG 68).