Посол Сирии в ООН: Дамаск будет защищаться в случае атаки

В случае любых военных действий против Сирии официальный Дамаск будет защищать свой суверенитет.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил Постоянный представитель Сирии Башар Джафари.

"Если США, Великобритания и Франция нападут на нас, то мы не будем иметь другого выхода, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает право на легитимную самооборону", - сказал Джафари.

"Это не угроза, а предупреждение", - добавил дипломат.

Как сообщалось, после появления информации о достоверном применении в Сирии химического оружия, президент США Дональд Трамп объявил о подготовке ракетного удара по территории Сирии, однако не уточнил его время и точное место.