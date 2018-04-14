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Посол Сирии в ООН: Дамаск будет защищаться в случае атаки
Новости мира: Постоянный представитель Сирии в ООН заявил, что Сирия "не позволит никому нарушать свой суверенитет".
В случае любых военных действий против Сирии официальный Дамаск будет защищать свой суверенитет.
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил Постоянный представитель Сирии Башар Джафари.
"Если США, Великобритания и Франция нападут на нас, то мы не будем иметь другого выхода, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает право на легитимную самооборону", - сказал Джафари.
"Это не угроза, а предупреждение", - добавил дипломат.
Как сообщалось, после появления информации о достоверном применении в Сирии химического оружия, президент США Дональд Трамп объявил о подготовке ракетного удара по территории Сирии, однако не уточнил его время и точное место.
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