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Западные страны начали операцию против Сирии

Дональд Трамп
05:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В операции участвуют США, Великобритания и Франция.

США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", - сказал Д.Трамп в своем официальном видеообращении.

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Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.

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Новости мира, Великобритания, Военная операция, Дональд Трамп, США, Франция.
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