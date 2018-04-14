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Западные страны начали операцию против Сирии
05:16 Сегодня Телеграф
Новости мира: В операции участвуют США, Великобритания и Франция.
США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", - сказал Д.Трамп в своем официальном видеообращении.
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Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.
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