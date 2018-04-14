Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер: Миссия миротворцев на Донбассе не будет похожа на остальные Волкер: Миссия миротворцев на Донбассе не будет похожа на остальные
Новости: В госдепе США предупредили о риске санкций от сотрудничества с энергосектором РФ В госдепе США предупредили о риске санкций от сотрудничества с энергосектором РФ
Новости: Украинский боксер Постол возглавил рейтинг WBC Украинский боксер Постол возглавил рейтинг WBC
Новости: Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК
X

НАТО о ситуации в Сирии: Этот вопрос США и Россия решают между собой

Роуз Геттемюллер
05:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: По словам заместителя генсека альянса США и Россия должны решить сирийский кризис на двустороннем уровне.

НАТО в Сирии нет, решить кризис США и Россия должны на двустороннем уровне.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказала заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер.

"Конечно, нас очень интересует то, что происходит в Сирии. Но если вы меня спросите, готов ли Альянс лично начать военную операцию в этой стране, я отвечу: НАТО там не присутствует. Этот вопрос США и Россия решают между собой", - отметила представитель НАТО.

Геттемюллер подчеркнула: "Мы постоянно внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Поддерживаем диалог с нашими партнерами в рамках средиземноморской регионального сотрудничества."

Отвечая на вопрос о планировании возможной встречи руководителя российского Генштаба Валерия Герасимова с главнокомандующим сил НАТО в Европе Кертисом Скапарроти несмотря на нынешнюю эскалацию вокруг Сирии, заместитель генсекретаря НАТО сказала: "Насколько известно, эта встреча продолжает планироваться и должна произойти".

По ее мнению, наиболее важно сейчас поддерживать контакты между военными, особенно когда есть вероятность военных операций. "США и Россия до сих пор пытались уменьшать градус конфликтности во время военных действий в Сирии. Они делали это в течение последнего года. И до сих пор Пентагон поддерживал двусторонние связи с российской стороной на ежедневной основе как раз ради того, чтобы предупредить любые инциденты", - сказала Геттемюллер.

Она также добавила: "Стоит отметить, что это происходит именно на двусторонней основе. НАТО в Сирии нет. Эти вопросы решается исключительно между Соединенными Штатами и Российской Федерацией".

"Упомянутая встреча между командующими состоится в рамках военного взаимодействия НАТО и не имеет отношения к Сирии. НАТО подчеркивает, что сирийский кризис США и Россия должны решить на двустороннем уровне", - подчеркнула Геттемюллер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, НАТО, Роуз Геттемюллер, Сирия, США-Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Дума перешла под контроль сирийских войск Путин и Нетаньяху поговорили по телефону Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса

Последние новости

Россия отказалась выводить войска из Приднестровья СМИ: Трамп призывает военных советников согласиться на масштабный удар по Сирии Посол Британии назвала абсурдом заявление РФ о причастности к химатаке в Сирии
Сегодня читают
01 "Челси" интересуется украинским футболистом
02 Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
03 "Шахтер" - "Динамо": интересные факты
04 Футбол. Где смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины
05 Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости сегодня
06:50 Гройсман заявил о создании ЗСТ с Турцией
06:35 РФ заявила, что действия союзников в Сирии "не останутся без последствий"
06:16 Смейтесь на здоровье: позитивные анекдоты 14 апреля
06:13 Сказочная 200-летняя избушка в шведском лесу (Фото)
06:03 В Пентагоне не исключают повторные удары по Сирии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Западные страны начали операцию против Сирии Западные страны начали операцию против Сирии
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась Генсек ООН: "Холодная война" вернулась
Новости: В Instagram появится новая полезная функция В Instagram появится новая полезная функция
Добавить комментарий
0