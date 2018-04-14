НАТО о ситуации в Сирии: Этот вопрос США и Россия решают между собой

НАТО в Сирии нет, решить кризис США и Россия должны на двустороннем уровне.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказала заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер.

"Конечно, нас очень интересует то, что происходит в Сирии. Но если вы меня спросите, готов ли Альянс лично начать военную операцию в этой стране, я отвечу: НАТО там не присутствует. Этот вопрос США и Россия решают между собой", - отметила представитель НАТО.

Геттемюллер подчеркнула: "Мы постоянно внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Поддерживаем диалог с нашими партнерами в рамках средиземноморской регионального сотрудничества."

Отвечая на вопрос о планировании возможной встречи руководителя российского Генштаба Валерия Герасимова с главнокомандующим сил НАТО в Европе Кертисом Скапарроти несмотря на нынешнюю эскалацию вокруг Сирии, заместитель генсекретаря НАТО сказала: "Насколько известно, эта встреча продолжает планироваться и должна произойти".

По ее мнению, наиболее важно сейчас поддерживать контакты между военными, особенно когда есть вероятность военных операций. "США и Россия до сих пор пытались уменьшать градус конфликтности во время военных действий в Сирии. Они делали это в течение последнего года. И до сих пор Пентагон поддерживал двусторонние связи с российской стороной на ежедневной основе как раз ради того, чтобы предупредить любые инциденты", - сказала Геттемюллер.

Она также добавила: "Стоит отметить, что это происходит именно на двусторонней основе. НАТО в Сирии нет. Эти вопросы решается исключительно между Соединенными Штатами и Российской Федерацией".

"Упомянутая встреча между командующими состоится в рамках военного взаимодействия НАТО и не имеет отношения к Сирии. НАТО подчеркивает, что сирийский кризис США и Россия должны решить на двустороннем уровне", - подчеркнула Геттемюллер.