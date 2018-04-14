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Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет

Сирия
09:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".

Соединенные Штаты, а также их союзники Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса ”воздух - земля”.

Как передает корреспондент в РФ, об этом сообщили в Минобороны России.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", - говорится в сообщении.

Заявляется, что сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям. Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

"В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - отметили в Минобороны РФ.

При этом, как заверили в российском военном ведомстве, "ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила".

Ракеты ударили по военным и гражданским объектам, в частности, поражены исследовательский центр и военные базы вблизи Дамаска, сообщили в Мониторинговом центре по правам человека, базирующегося в Лондоне, передает Reutets.

"В результате удара также были поражены объекты Республиканской гвардии сирийской армии и элитные подразделения сирийских военных", - добавило издание.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал ракетный удар США по Сирии.

"Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже. Морального права обвинять другие страны у США - обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет", - заявил Антонов.

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Новости мира, Великобритания, Минобороны РФ, Россия, Сирия, Спецоперация в Сирии, США, Франция.
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