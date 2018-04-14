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Египет продлевает режим чрезвычайного положения

Египетский флаг
14:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Египет оставит чрезвычайное положение еще на три месяца.

В Египте продлят чрезвычайное положение еще на три месяца.

Об этом сообщает Reuters.

"Египет продлит чрезвычайное положение в стране на три месяца с апреля", - говорится в сообщении.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси издал указ о продлении комендантского часа. Власти страны сообщают, что продление должно дать возможность силам безопасности "принять меры, необходимые для противостояния угрозам и финансированию терроризма и обеспечить безопасность во всех частях страны".

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года после того, как в результате двух взрывов в церквях погибло по меньшей мере 45 человек. В июле, в октябре, а затем в январе 2018 года ЧП продлевали.

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Новости мира, Абдель Фаттах аль-Сиси, Египет, Президент Египта, ЧП, ЧП в Египте, Чрезвычайное положение.
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