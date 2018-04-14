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Китай осудил ракетный удар по Сирии

Китай
15:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению китайского правительства, применение силы в обход Совбеза ООН нарушают нормы международного права.

Руководство Китая осудило действия США и их союзников относительно ракетных ударов по лабораториям химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чунинг.

"Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях. Любые военные действия, которые обошли Совет Безопасности ООН, нарушают принципы и основные нормы международного права", - говорится в сообщении. Также отмечается, что политическое урегулирование является единственным способом решения сирийского вопроса, поэтому Китай призывает стороны к полному, справедливому и объективному расследованию химических атак.

США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада вероятно применила химическое оружие, в результате которого погибли гражданские лица. В поддержку действий союзников уже выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать осуществлять меры против режима Б. Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц. В свою очередь Россия инициировала созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения сирийского вопроса.

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Новости мира, Атака, Китай, ООН, Ракеты, Сирия.
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