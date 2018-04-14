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ЕС может ввести дополнительные санкции против Сирии

Евросоюз
15:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Ф. Могерини заявила, что в случае очередных химических атак Евросоюз введет дополнительные антисирийские санкции.

Европейский союз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", - говорится в заявлении. Ф. Могерини сообщила, что ЕС был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

"Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", - отметила она. По словам Ф. Могерини, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.

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Новости мира, Евросоюз, ЕС, Санкции, Сирия, Федерика Могерини.
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