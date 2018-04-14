Коалиция выпустила по Сирии 105 ракет

США, Великобритания и Франция в ходе сегодняшнего удара выпустили 105 ракет по трем объектам в Сирии. Об этом доложил генерал Кеннет МакКинзи на брифинге в Пентагоне, сообщает ВВС.

"Мы развернули 105 единиц оружия против трех целей", - сообщил он.

По словам К. МакКинзи, скоординированные ракетные удары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии уничтожили все заданные цели и таким образом на годы оттянули дальнейшее использование химического оружия режимом Б. Асада. Генерал также подчеркнул, что команда, работающая над операцией, осторожно выбирала цели и сделала всё возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.

Сегодня ночью США, Великобритания и Франция произвели авиаудары по нескольким объектам на территории Сирии, которые могли использоваться для производства химического оружия. Их действия поддержали НАТО, ЕС, Канада, Австралия, Чехия, Турция, Германия, Израиль. Беларусь, Китай, Иран и Россия - осудили. РФ также объявила о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения произошедшего.