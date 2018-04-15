СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры

Вечером 14 апреля на иранской военной базе в Джебель-Азан в сирийском округе Алеппо в результате взрыва погибли несколько человек. Среди погибших могут быть офицеры.

Как передает 112.ua со ссылкой на израильские и арабские СМИ, на базе находится иранский военный контингент. Сообщается, что взрыв произошел на крупном военном складе, откуда несколько дней назад были эвакуированы сирийские и иранские военные из опасений, что по объекту будет нанесет удар со стороны США.

Базу с иранскими военными атаковал истребитель (по неподтвержденным данным - израильский), или же по ней выпустили ракету. Еще по одной версии, на территории базы взорвалась взрывчатка на складе.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.