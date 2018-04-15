Израиль поддерживает удары по химической инфраструктуре в Сирии

Израиль выступил в поддержку ракетно-бомбовых ударов, нанесенных США, Францией и Великобританией по военным объектам химической инфраструктуры в Сирии.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает пресс-служба главы правительства.

"Год назад я объявил о полной поддержке Израилем решение президента Трампа выступить против использования и распространения химического оружия. Решимость президента Трампа и поддержка Израиля остаются неизменными. Утром в субботу Франция, США и Великобритания продемонстрировали, что их обязательства не ограничиваются провозглашением принципов», - сказал Нетаньягу.

Он добавил, что руководство Сирии должно понимать опасность применения химического оружия и военного сотрудничества с Ираном. «Президенту Асаду должно быть понятно, что его безрассудные усилия по получению и применению оружия массового уничтожения, бессмысленное игнорирование международного права и предоставление базы Ирану и его прихвостням подвергает Сирию опасности», - отметил премьер-министр Израиля.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по трем объектам сирийского режима, где изготавливалась, испытывалась и хранилось химическое оружие. Страны Запада объяснили, что это был ответ на применение химического оружия войсками Асада против мирных сирийских граждан за неделю до этого.