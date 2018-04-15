Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии
Новости: Торонто накрыл ледяной дождь Торонто накрыл ледяной дождь
Новости: Формула-1: результаты Гран-при Китая Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости: 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника
X

Министр обороны Британии: Россия создает проблемы в Сирии

Гэвин Уильямсон
10:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Гэвин Уильямсон заявил, что коалиция склоняется к политическому решению сирийского кризиса, а ракетный удар это "вынужденная мера".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Кремль своими действиями помешал независимому расследованию химической атаки в Сирии. Ракетный удар по Дамаску он охарактеризовал как вынужденную мера. Об этом сообщает авторская колонка министра в издании The Sunday Times. В собственной колонке в газете Г. Уильямсон написал, что "военная операция всегда является последним средством, и решение о ней принималось нелегко.....Несомненно, что предпочтением для нас является оказание давления на Башара Асада со стороны Кремля — его главной опоры — чтобы сирийский режим прекратил использовать химическое оружие", — считает британский министр обороны.

По словам Г. Уильямсона, Лондон и Вашингтон продолжают настаивать на политическом решении конфликта в Сирии и призывают Кремль "быть частью этого процесса, а не создавать проблемы......Но Москва наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, с призывом организовать независимое расследование событий в городе Дума", — считает он. "Мы не можем просто так наблюдать, как Асад пренебрегает жизнями невинных граждан Сирии. И не в наших национальных интересах допустить, чтобы нормой стало применение ужасного оружия, как это, например, случилось в Солсбери", — написал британский министр. Г. Уильямсон также подчеркнул, что совместная операция США, Великобритании и Франции в Сирии носила ограниченный характер. "Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну, смене режима или попыткой помешать России выполнить ее задачи в Сирии", — написал он.

При этом британский министр заявил, что разведывательная информация показала, что именно президент Сирии несет ответственность за химическую атаку в Думе. В качестве довода он привел тот факт, что в районе инцидента был замечен вертолет Ми-8 сирийской армии. "Ни один другой участник конфликта в Сирии неспособен совершить атаку такого масштаба", — написал Г. Уильямсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Гэвин Уильямсон, Россия, Сирия, УДАР.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Аятолла назвал лидеров Запада преступниками ЕС может ввести дополнительные санкции против Сирии Китай осудил ракетный удар по Сирии

Последние новости

Как 12-летняя девочка помогла ее младшему брату появиться на свет (Фото) Как Шепелев принес победу "Динамо" в матче с "Шахтером" (Видео) Смешные пародии творческих родителей на культовые фильмы вместе со своим ребенком
Сегодня читают
01 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
02 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
03 "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
04 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
05 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
Новости сегодня
12:02 Метревели: "Шахтер" проиграл "Динамо" в тактике
12:02 ЕС: Синхронизация с США санкций против РФ требует обсуждения
11:55 Маникюр 2018: стильные идеи маникюра на выпускной (Фото)
11:45 СМИ: Непогода в США убила людей
11:43 Смех до слез: безумные наряды посетителей американских супермаркетов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
Новости: Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений
Новости: Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность
Новости: Памяти Милоша Формана: лучшие фильмы оскароносного режиссера Памяти Милоша Формана: лучшие фильмы оскароносного режиссера
Добавить комментарий
0