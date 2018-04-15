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СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии

ООН
09:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Проект резолюции, внесенной США, Великобританией и Францией, призывает к мирным переговорам под эгидой ООН.

После нанесения ракетного удара по возможным объектам сирийского производства, хранения и испытания химического оружия, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция внесли на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по сирийскому вопросу. Об этом сообщило информагентство AFP.

"Три страны-союзницы распространили совместный проект Резолюции в Совете Безопасности, который призывает к беспрепятственной поставки гуманитарной помощи, прекращению огня и требует, чтобы Сирия присоединилась к мирным переговорам под руководством ООН", - отмечается в сообщении. Этот шаг указывает на стремление Запада вернуться к дипломатическому урегулированию" почти сразу после военной операции, подчеркивает издание.

Среди противоречивых предложений, которые ранее заблокировала Россия, в проекте резолюции говорится об установлении независимого расследования химической атаки в Сирии и выявление причастных к ней. При этом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) предоставляется 30 дней для того, чтобы представить доклад, чтобы Сирия полностью отчиталась о своих запасах химического оружия. Западные страны в Совете Безопасности ООН обвинили Сирию в неспособности выполнить обещания по отказу от программы химического оружия в соответствии с соглашением 2013 года, гарантом исполнения которой выступила Россия.

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Все по теме:

Новости мира, Великобритания, ООН, Резолюция, Сирия, Совбез, США, Франция.
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