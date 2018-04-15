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Асад посетит Тюменскую область

Башар Асад
15:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Российская парламентская делегация пригласила сирийского президента в город Югру Тюменской области, на что он ответил согласием.

Президент Сирии Башар Асад принял предложение депутатов Госдумы РФ посетить Югру (Югорский край - Тюменская область РФ). Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по международным делам Сергея Железняка, который находится с делегацией в САР.

"Асад сразу принял предложение посетить Югру и выразил заинтересованность в расширении контактов и принимать делегации из РФ", — сказал С. Железняк журналистам в воскресенье. По словам координатора группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, Б. Асад также похвастал, что его дети в прошлом году отдыхали в "Артеке", в аннексированном Крыму.

"Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию", - заявил Б. Асад.

11 апреля иранские СМИ заявили, что до конца недели президент Сирии Башар аль-Асад намерен перевезти свою семью в Тегеран. СМИ увязывали эту информацию с сообщениями о подготовке масштабного военного удара США по Сирии. Также сообщалось, что в Иран вывозят семьи членов правительства Сирии.

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Новости мира, Башар Асад, Госдума, Россия, Сирия, Тюмень, Югра.
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