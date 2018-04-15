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В Дахране начался саммит Лиги арабских государств

Саммит ЛАГ
16:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Гостей саммита приветствовал король Саудовской Аравии, на саммит прибыли представители 21 страны из 22 участников Лиги.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд в воскресенье приветствовал стран-участниц Лиги арабских государств, чьи представители собрались на саммит в Дахране.

"Королевство Саудовская Аравия радуется встрече братьев на саммите в Дахране, где усилия и честные намерения в единстве мнений и борьбой с вызовами объединяются с силой, волей и сотрудничеством", - написал он на своей странице в "Твиттере".

В воскресенье в Дахране проходит саммит ЛАГ, во встрече принимают участие 21 из 22 стран. Ряд лидеров стран-членов организации уже прибыли в Саудовскую Аравию, включая президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, президента Ирака Фуада Масума и президента Ливана Мишеля Наим Ауна.

Ожидается, что по итогам саммита будет опубликовано заявление относительно предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута). В заседании не будет участвовать Сирия, поскольку ЛАГ приостановил ее участие в деятельности организации в 2011 году из-за действий сирийского правительства против участников протестов.

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Все по теме:

Новости мира, Дахран, ЛАГ, Лига арабских государств, Саммит, Саудовская Аравия.
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