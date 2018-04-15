Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии
Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.
Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.
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Как то не похоже на "массовый удар". Один маленький дом в руинах. На фото крупным планом просто пару куч мусора. А заголовок просто пафосный :)