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Могерини призывает поддержать женевский процесс

Федерика Могерини
23:52 Вс, 15 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Федерика Могерини на саммите ЛАГ выступила с заявлением по Сирии и Йемену.

Пока продолжаются войны в Сирии и в Йемене, риск новых эскалаций и даже более масштабного регионального противостояния будет оставаться, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в воскресенье на 29 саммите Лиги арабских государств.

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"Только неделю назад мы снова стали свидетелями применения химического оружия на окраине Дамаска. И мы все согласны с тем, что это неприемлемо и ответственные лица должны нести ответственность. Вчера весь Европейский союз и его государства-члены подтвердили нашу поддержку всех соответствующих и эффективных усилий, направленных на предотвращение использования химического оружия", - сказала Ф.Могерини, текст выступления которой опубликовала в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

"В то же время мы прекрасно знаем, что единственное решение военного конфликта в Сирии является политическим. После семи лет в этом не должно быть никаких сомнений. Единственный способ положить конец страданиям - это возобновить и последовательно поддерживать Женевские переговоры под руководством ООН", - продолжила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она отметила, что если Европейский союз и Лига арабских государств объединят свои усилия для достижения этой цели, то в итоге это будет эффективной силой.

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