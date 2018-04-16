Асад подсчитал ущерб, нанесенный атакой коалиции в Сирии

Объем необходимого финансирования на восстановление инфраструктуры Сирии после авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции оценивается в 400 млрд долларов, на восстановление уйдет до 15 лет.

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами, сообщает Украинская правда со ссылкой на российский Интерфакс.

"Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет", - сообщил по итогам встречи координатор группы Госдумы по связи с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

С его слов, Асад также заявил, что нанесенные коалицией авиаудары "помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО".

"Он (Асад - ред.) обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом", - добавил Саблин.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли авиудары по целям в Сирии в ночь на 14 апреля в ответ на применение Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В Пентагоне сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи г.Хомс.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что во время удара союзниками было выпущено более 100 ракет, "большинство из которых удалось перехватить", а сирийское государственное агентство SANA заявило, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции, специализировался на онкологической медицине.

Позже CNN обнародовало спутниковые снимки, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com, которые подтверждают: ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный ущерб объектам в Сирии 14 апреля.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Вечером 14 апреля Совбез ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.