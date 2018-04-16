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Лига арабских государств поддерживает удары США и союзников по Сирии

Лига арабских стран
07:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Лига арабских государств поддержала ракетные удары западной коалиции в Сирии.

Лига арабских государств призвала к международному расследованию смертоносного применения химического оружия против гражданского населения в Сирии и поддержала дальнейшую ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Кроме того, ЛАГ осудила вмешательство Ирана в дела другого государства, указывается в информации.

Саудовская Аравия и ее союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химическим объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан - осудили их.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек и пострадали сотни человек.

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Новости мира, League of Arab States, Иран, Лига арабских государств, Ракетные удары по Сирии, Сирия, Спецоперация в Сирии, США.
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