Лига арабских государств поддерживает удары США и союзников по Сирии

Лига арабских государств призвала к международному расследованию смертоносного применения химического оружия против гражданского населения в Сирии и поддержала дальнейшую ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Кроме того, ЛАГ осудила вмешательство Ирана в дела другого государства, указывается в информации.

Саудовская Аравия и ее союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химическим объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан - осудили их.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек и пострадали сотни человек.