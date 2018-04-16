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Ни одна ракета США и союзников не была успешно поражена в Сирии

Удары по Сирии
11:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Сирия и Россия не сбили ни одной ракеты во время ударов США и союзников по сирийской территории.

Ни один из более 100 снарядов, выпущенных США, Британией и Францией по объектам по производству химвеществ в Сирии, не был поражен силами противовоздушной обороны Сирии и России.

Такое утверждение содержится в пресс-релизе Европейского командования США (EUCOM).

"Ни одна из... ракет, участвующих в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО", - говорится в сообщении.

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Всего было выпущено, по данным EUCOM, 105 единиц оружия против трех целей. В частности, из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: 6 ракет с подлодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer. Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США (CENTCOM) по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией, говорится в пресс-релизе.

Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена и подтвердила способность EUCOM быстро реагировать на любые обстоятельства.

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Новости мира, EUCOM, Великобритания, РФ, Сирия, Спецоперация в Сирии, США, Франция.
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