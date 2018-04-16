Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ
США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ
Новости: Первый украинский вертолет поднялся в небо
Первый украинский вертолет поднялся в небо
Новости: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться лидерами
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться лидерами
Новости: Редкие писания о "брате" Иисуса были найдены в Египте
Редкие писания о "брате" Иисуса были найдены в Египте
X

Инспекторов по химическому оружию не пустили в сирийскую Думу

Дума, Сирия
18:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Инспекторы Организации по запрещению химического оружия до сих пор не получили доступ в город Дума в Восточной Гуте (Сирия).

Миссия Организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума, где, вероятно, правительственные силы осуществили химическая атаку.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск в субботу и планировали отправиться в Думу, на окраине столицы, в понедельник. Но британская делегация в ОЗХО заявила, что Россия и Сирия не предоставили инспекторам доступ в Думу.

Посол Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на пресс-конференции в Гааге заявил, что Организация Объединенных Наций выступила за направление инспекторов, но они не смогли добраться до Думы, поскольку Сирия и Россия не смогли гарантировать их безопасность.

Ни одна ракета США и союзников не была успешно поражена в Сирии
Ни одна ракета США и союзников не была успешно поражена в СирииЧитать полностью

"Неограниченный доступ важен. Россия и Сирия должны сотрудничать", - сказал он.

Как известно, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.

Страны Запада возложили ответственность за нападение на режим сирийского президента Башара Асада. Франция и США заявили, что у них есть доказательства применения химического оружия в Думе. Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, химатаку отрицает и считает ее постановкой Запада для оправдания военного удара по Сирии.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дума, ОЗХО, Сирия, Химоружие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Сирия в руинах: фото масштабных разрушений В Дахране начался саммит Лиги арабских государств Асад посетит Тюменскую область

Последние новости

Жебривский рассказал, сколько "ДНР" задолжала Украине за воду Глава Xiaomi "засветил" еще не вышедший фитнес-браслет Одному из убийц мэра Старобельска дали пожизненное
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
03 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
04 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
05 Последнее выступление эпатажной Зианджы на "Голосе страны" (Видео)
Новости сегодня
18:52 Штаб: Боевики обстреляли Пески из минометов и БМП
18:47 Во львовской больнице детей принимала нетрезвая врач
18:44 Эксперты назвали главную пользу сыра
18:44 Игрок "Ман Сити" бурно отметил чемпионство "горожан" в баре (Видео)
18:33 Позитивные комиксы, которые сделают ваше настроение ярче
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал закон о защите прав детей
Порошенко подписал закон о защите прав детей
Новости: В Ереване продолжаются массовые акции протеста против экс-президента
В Ереване продолжаются акции протеста
Новости: Прогноз погоды на 17 апреля: Украину накроют грозы, похолодает
Украину накроют грозы, похолодает
Новости: Украину накроют магнитные бури: названы даты
Украину накроют магнитные бури: названы даты
Добавить комментарий
0