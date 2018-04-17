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"Большая Семерка" поддержала удары по Сирии
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"Большая Семерка" поддержала удары по Сирии

Большая Семерка
03:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Лидеры G7 также выразили свою поддержку дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Страны-члены Большой семерки выразили поддержку авиаударам, нанесенным в ночь на субботу по объектам военной химической инфраструктуры Сирии Великобританией, Францией и США.

Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Мы, лидеры G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС – единственные в самом решительном осуждении использования в Восточной Гуте в Сирии химического оружия 7 апреля. Мы полностью поддерживаем все усилия США, Франции и Объединенного королевства, направленные на ослабление возможностей режима Асада использовать химоружие и сдерживания будущего его применения», - отметили лидеры стран G7.

Они отметили, что реакция союзников была «ограничена, пропорциональная и необходима», а также продемонстрирована «только после того, как все возможные дипломатические методы соблюдения норм о запрете химического оружия были исчерпаны».

«Мы вместе выступаем против безнаказанности для тех, кто разрабатывает или использует это оружие где угодно, когда угодно при любых условиях», - отмечается в заявлении.

«Мы приветствуем и поддерживаем усилия специального представителя ООН де Мистуры по поиску способа инклюзивной и устойчивой передачи политической власти в соответствии с резолюцией ООН №2254 и Женевским коммюнике», - подытоживается в заявлении.

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Новости мира, G7, Большая семерка, Джастин Трюдо, Ракетный удар по Сирии.
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