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Новости: Сирийские СМИ проинформировали о ракетном ударе по военной базе Шайрат
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Сирийские СМИ проинформировали о ракетном ударе по военной базе Шайрат

Военная база Шайрат
04:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Официально не заявляется, кто мог совершить обстрел, также пока не поступала информация о количестве сбитых сирийскими ПВО ракет.

Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку, которая была нацелена на военную базу Шайрат в провинции Хомс.

Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили сирийские государственные СМИ, передает DW.com.

Как утверждается, выпущенные ракеты были сбиты сирийскими ПВО. Официально не заявляется, кто мог совершить обстрел.

Также пока не поступала информация о количестве сбитых ракет.

В ответ на заявление Дамаска в Пентагоне сообщили, что в настоящий момент в Сирии нет "военной активности" американских отрядов. "У нас нет дополнительных сведений, которые мы могли бы сообщить", - уточнил представитель оборонного ведомства США Эрик Пэхон.

При этом, как сообщает арабский портал "Аль-Масдар", чье сообщение цитируют российские СМИ, за обстрелом могут стоять ВВС Израиля.

Подтверждения этой информации из других источников не поступало. Израильское военное командование это пока не комментирует.

Ранее сирийские военные при поддержке Москвы обвинили Израиль в нанесении авиаудара по военному аэродрому Т-4, также находящемуся в Хомсе.

По словам российского министерства обороны, два военных израильских самолета, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому.

Год назад аэродром Шайрат был почти полностью разрушен в результате американского ракетного удара. США выпустили по военной базе около 50 крылатых ракет в ответ на химическую атаку в Хан-Шейхуне.

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Новости мира, Ракетный удар по Сирии, Сирия, Хомс, Шайрат.
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