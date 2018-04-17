ОЗХО допустили в сирийскую Думу

Инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) допустили в сирийский город Дума - на место вероятного применения войсками президента Башара Асада химического оружия.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на сирийские СМИ.

"Сирийское государственное телевидение сообщает, что эксперты из группы наблюдателей за химическим оружием из Организации по запрещению химического оружия вошли в Думу, где, предположительно, произошла химическая атака", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что инспекторов ОЗХО не допускают в Думу, которая находится под контролем сирийских и российских военных.

Британские и американские представители в ОЗХО обвинили Россию в препятствовании работе миссии. Как сообщил представитель Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу заботой об их безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что миссия ОЗХО не имеет разрешения от ведомства ООН, которое отвечает за безопасность.