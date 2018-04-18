Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент встретился с предстоятелями православных церквей Украины
Президент встретился с предстоятелями православных церквей Украины
Новости: Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК
Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК
Новости: "Шахтер" - "Мариуполь": стартовые составы команд на матч Кубка Украины
"Шахтер" - "Мариуполь": стартовые составы команд на матч Кубка Украины
Новости: Как выглядит типичная внешность украинцев разных регионов страны (Фото)
Как выглядит типичная внешность украинцев разных регионов страны (Фото)
X

СМИ: Визит ОЗХО в сирийскую Думу отложен

Дума
18:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Визит отменили по соображениям безопасности после того, как в предполагаемом месте посещения зафиксировали стрельбу.

Визит международных инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума отложен после стрельбы на месте назначения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Визит международных инспекторов по химическому оружию на место предполагаемой атаки отравляющего газа в сирийском городе Дума был задержан после стрельбы во время прибытия на место сотрудников безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во вторник группа безопасности ООН прибыла в Думу для оценки ситуации в преддверии запланированного визита инспекторов ОЗХО и "столкнулась с проблемой безопасности", включая стрельбу, из-за которой и был отложен визит экспертов. Ранее планировалось, что международные эксперты по химическому оружию прибудут в сирийскую Думу 18 апреля, чтобы исследовать место предполагаемой химической атаки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Визит, Дума, ОЗХО, Сирия, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Иран пригрозил Израилю ответом на авиаудар по Сирии Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии Сирийские СМИ сообщили о новом ракетном ударе

Последние новости

Эксперты составили рейтинг самых мощных Android-смартфонов марта Юбилейную монету "Сто лет украинскому ВМФ" выпустил НБУ ФИФА решила не наказывать "Манчестер Сити" из-за трансфера Гарре
Сегодня читают
01 В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
02 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
03 В Кремле отмечают возобновление контактов Путина и лидеров стран ЕС
04 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
05 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
Новости сегодня
18:40 Роскошная резиденция с видом на океан (Фото)
18:39 Авдеевка без воды: остановлена Донецкая фильтровальная станция
18:32 Ольга Горбачева опубликовала откровенный снимок
18:20 Смешно до слез: убойная подборка строительных неудач
18:08 Лидер "Ман Сити" - о победе в ЛЧ: Это наш следующий шаг
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
Новости: В Украине успешно испытали новый ракетный комплекс
В Украине испытали новый ракетный комплекс
Новости: Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
Новости: Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире
Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире
Добавить комментарий
0