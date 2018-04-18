СМИ: Визит ОЗХО в сирийскую Думу отложен

Визит международных инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума отложен после стрельбы на месте назначения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Визит международных инспекторов по химическому оружию на место предполагаемой атаки отравляющего газа в сирийском городе Дума был задержан после стрельбы во время прибытия на место сотрудников безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во вторник группа безопасности ООН прибыла в Думу для оценки ситуации в преддверии запланированного визита инспекторов ОЗХО и "столкнулась с проблемой безопасности", включая стрельбу, из-за которой и был отложен визит экспертов. Ранее планировалось, что международные эксперты по химическому оружию прибудут в сирийскую Думу 18 апреля, чтобы исследовать место предполагаемой химической атаки.