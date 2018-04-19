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В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм в кинотеатре

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм в кинотеатре
00:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Эр-Рияде прошел закрытый показ фильма "Черная пантера", таким образом, прекратил действие многолетний запрет на работу кинотеатров в стране.

Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

На показе публика аплодировала и ела попкорн, отмечает агентство.

Мероприятие стало первым показом коммерческого фильма в королевстве после более чем 35-летнего запрета.

"Это исторический момент в трансформации Саудовской Аравии в более преуспевающую экономику и общество", - заявил министр культуры и информации Саудовской Аравии Аввад аль-Аввад.

Власти страны планируют открыть 300 кинотеатров к 2030 году, по их расчетам, это должно принести экономике порядка $24 млрд и создать 30 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Кинотеатры в стране были запрещены в 1980-е годы, жители Саудовской Аравии, желавшие посмотреть фильм в кинотеатре, вынуждены были ехать в Бахрейн или ОАЭ. Единственным кинотеатром в Саудовской Аравии был Imax, показывавший образовательные фильмы в научном центре.

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Все по теме:

Новости мира, Запрет на работу кинотеатров, Кино, Кинотеатр, Саудовская Аравия, Эр-Рияд.
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