В Саудовской Аравии впервые за 35 лет прошел кинопоказ

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел публичный кинопоказ – первый с момента отмены запрета кинотеатров, который действовал в стране 35 лет.

На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям. Счастливчиками стали местные деятели культуры, главы дипмиссий, крупные бизнесмены и журналисты.

Кинозал в финансовом центре имени короля Абдаллы открыла крупнейшая американская сеть кинотеатров AMC Entertainment, которой власти Саудовской Аравии выдали лицензию.

О планах по открытию кинозала стало известно еще в начале апреля. Тогда Управление по развлечениям Саудовской Аравии отметило, что все фильмы будут проходить цензуру, чтобы не нарушать моральные ценности государства. В планах страны создать к 2030 году более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы на более чем 2000 экранов.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х. Однако в 2015 году после прихода к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и назначения наследным принцем его сына Мухаммеда бен Салмана в стране стали происходить стремительные перемены, в частности в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину, посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.