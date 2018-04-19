Американские ракеты попали в Россию

Две неразорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты, найденные сирийскими военными,отправили в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

"Две крылатые ракеты, которые не разорвались в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля) были переданы российским военным", - сказал собеседник агентства . Как уточнил источник, по его сведениям, "эти ракеты вчера (18 апреля) были отправлены самолетом в Россию".

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада".