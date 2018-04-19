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Боевиков ИГИЛ в Сирии бомбили ВВС Ирана

ВВС Ирана
19:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Авиаудары были скоординированы с правительственными войсками Сирии.

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удары по позициям боевиков группировки "ИГИЛ" в Сирии. Об этом заявила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера Абади.

"Удары нанесли с иракской стороны границы между Сирией и Ираком", - говорится в сообщении. Отмечается, что атаку на джихадистов провели по приказу премьер-министра Ирака за "опасность, которую они (боевики) составляют для территории Ирака".

ВВС Ирака также опубликовали видеозапись, на которой видно два иракских истребителя. В комментарии к видео сказано, что боевые вылеты демонстрируют "растущую мощь" вооруженных сил Ирака в борьбе с террористами. По данным агентства Reuters, для ударов использовали истребители F-16. В то же время источники агентства отмечают, что военная операция была проведена в координации с правительством президента Сирии Башара Асада.

Еще в прошлом году глава иракского правительства заявил, что армия страны готова нанести удар по "ИГИЛ" в том числе в Сирии, поскольку группировка представляет угрозу для страны. Ирак поддерживает хорошие отношения с Ираном и Россией, которая является главным союзником Асада. При этом власти Ирака продолжают получать помощь США. Джихадисты "ИГИЛ" все еще контролируют участки пустыни вдоль границы с Сирией, иракская армия ранее уже их бомбила.

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Новости мира, Авиаудар, ВВС, ИГИЛ, Иран, Сирия.
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