"Рабы США": Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Сирия вернула во Францию престижную награду "Орден Почетного легиона", которой был награжден сирийский президент Башар аль-Асад.

Об этом сообщает ВВС.

Дамаск решил вернуть орден через несколько дней после того, как Франция заявила о "дисциплинарной процедуре" по отзыву награды.

"Министерство иностранных дел... вернуло Французской Республике... орден Почетного легиона, врученный президенту Асаду. Президент Асад не считает честью носить награду, врученную страной, которая является рабом США, поддерживающих террористов", - заявили в МИД Сирии.

Награда была возвращена во Францию через посольство Румынии в Дамаске.

Асад получил высшую награду Франции из рук тогдашнего президента Жака Ширака в 2001 году после того, как стал президентом Сирии после смерти своего отца.

Как известно, Франция вместе с США и Британией участвовала в недавних ракетных ударах по военным объектам в Сирии из-за использования химического оружия сирийским режимом.