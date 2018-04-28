Сирийские войска обстреляли лагерь беженцев: 17 мирных жителей погибло

В результате авиаударов и наземных обстрелов со стороны сирийской правительственной армии в лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска погибли 17 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает AFP.

"Авиаудары и артиллерийские обстрелы со стороны сирийского режима убили 17 гражданских лиц, включая семерых детей в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, силы сирийского президента Башара Асада 19 апреля начали наступление на юг города, чтобы вытеснить террористов ИГИЛ из этого района после того, как они отказались сложить оружие в рамках соглашения относительно эвакуации.

"Воинские подразделения, поддерживаемые ВВС и артиллерией, продвигались по нескольким направлениям на юге Дамаска, включая район Хаджар-Асвад, после прорыва обороны террористов", - говорится в сообщении государственного агентства SANA.

Сообщается, что во время наступления террористы потерпели значительные человеческие и материальные потери.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что армия захватила контроль над зданиями и сетями траншей и тоннелей" боевиков ИГИЛ в районе Хаджар-Асвада.