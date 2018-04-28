США собираются продать Бахрейну боевую технику на $900 млн

Пентагон в пятницу направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Бахрейну боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму 911,4 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном управлением Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок этому островному государству в Персидском заливе такого рода вооружений.

Королевство запросило 12 ударных вертолетов AH-1Z, два дополнительных двигателя к ним, 14 ракет AGM-114 класса “воздух — поверхность”, 56 ракет с лазерным наведением APKWS II, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

“Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность важного партнера в данном регионе, - отмечается в заявлении. - Это позволит улучшить возможности Бахрейна в противостоянии нынешним и будущим угрозам”.

Закон обязывает минобороны США сообщать Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе.