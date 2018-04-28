Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на протесты в секторе Газа

Палестинцы разбили палаточные городки в приграничной зоне и требуют беспрепятственного возвращения на территорию Израиля.

В ходе протестов погибли по меньшей мере 30 человек.

Как передает РБК, истребители израильских Военно-воздушных сил нанесли авиаудары по шести военно-морским объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Как говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, авиаудары были нанесены в ответ на террористическую деятельность ХАМАС и попытку массового проникновения членов организации на территорию Израиля.

В начале марта израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа после попытки боевиков перейти через границу.

Авиаудар был нанесен в ответ на попытку членов ХАМАС заложить взрывчатку у границы.

"Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий", - указывали в ЦАХАЛ.