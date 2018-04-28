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Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на протесты в секторе Газа

Протесты в секторе Газа
07:10 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: В секторе Газа с 30 марта по 15 мая проходит массовая акция "Великий марш возвращения".

Палестинцы разбили палаточные городки в приграничной зоне и требуют беспрепятственного возвращения на территорию Израиля.

В ходе протестов погибли по меньшей мере 30 человек.

Как передает РБК, истребители израильских Военно-воздушных сил нанесли авиаудары по шести военно-морским объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Как говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, авиаудары были нанесены в ответ на террористическую деятельность ХАМАС и попытку массового проникновения членов организации на территорию Израиля.

В начале марта израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа после попытки боевиков перейти через границу.

Авиаудар был нанесен в ответ на попытку членов ХАМАС заложить взрывчатку у границы.

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"Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий", - указывали в ЦАХАЛ.

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Новости мира, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, ЦАХАЛ.
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