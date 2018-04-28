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Украинские туристы в Египте не могут вылететь домой, названа причина

Туристы в Египте
12:08 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: В Египте украинские туристы не могут вылететь домой из-за неисправности самолета, сейчас их разместили в гостинице.

В Египте украинские туристы из-за неисправности самолета не могут вылететь домой, пока они размещены в гостинице. Об этом сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"Задержка с вылетом была связана с некоторыми техническими неполадками самолета, который был подан для посадки. Туроператор заказал самолет у египетской авиакомпании Egypt Air, но, как стало известно, львовский аэропорт не был готов принять этот самолет, поэтому встал вопрос заказа самолета с Украины. Сегодня в послеобеденное время самолет из Украины должен прибыть в Египет, в Шарм-эль-Шейх, и забрать граждан Украины на Родину", - сообщил Кирилич.

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Так, самолет должен прибыть сегодня в 17:00. Возможно, к концу дня украинцы вернутся домой, однако этот вопрос еще прорабатывается. Сейчас граждане Украины размещены в гостинице, отметил он.

Ранее в соцсетях украинцы сообщали, что из аэропорта в Шарм-эль-Шейха в Египте уже почти сутки не могут вылететь во Львов. Речь шла о примерно 200 украинских туристах.

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