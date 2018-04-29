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СМИ: Тегеран угрожает выйти из ядерной сделки с западными странами

Иран
00:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Реакция Ирана стала ответом на предпринятые на этой неделе Меркель и Макроном попытки удержать Трампа от разрыва соглашения по иранской ядерной программе.

Тегеран предупредил, что может отказаться от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), если не будет видеть в этом финансовой целесообразности.

Об этом в сегодня сообщило агентство ISNA со ссылкой на гендиректора Стратегического совета по внешним связям Ирана Абдольреза Фараджи-Рада.

"Если для Ирана не будет никакой экономической пользы, мы также выйдем из соглашения", - подчеркнул он.

По словам Фараджи-Рада, европейские партнеры Тегерана - Германия, Франция и Великобритания - должны исполнять свои обязательства в рамках соответствующих договоренностей и направить усилия на развитие торговых связей с Исламской Республикой.

Реакция иранской стороны стала ответом на предпринятые на этой неделе канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном попытки удержать главу Белого дома Дональда Трампа от выхода из СВДП, сообщает Deutsche Welle.

Трамп убежден, что Иран стоит за многими проблемами Ближнего Востока. Он призвал страны этого региона выделять больше средств на борьбу против терроризма, который поддерживает Тегеран.

В свою очередь Макрон отметил очевидность того, что у Франции иная позиция по иранской ядерной программе. Он также заявил о готовности к новым переговорам о ядерной программе Ирана. В обсуждении, целью которого должна стать долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке, могут участвовать страны этого региона, а также Россия и Турция, предложил Макрон.

Французский президент настаивает на заключении "новой сделки", которая предусматривала бы совместные усилия Европы и США по блокированию ядерной программы Исламской Республики вплоть до 2025 года. Она также призвана сдерживать ракетную программу Ирана и ограничить влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

Трамп в свою очередь думает о том, чтобы разорвать соглашение по иранской ядерной программе, достигнутое в 2015 году. Срок, установленный президентом США для принятия этого решения, истекает 12 мая.

Напомним, 13 марта Трамп освободил Рекса Тиллерсона от должности госсекретаря США и решил назначить на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, ядерного соглашения по Ирану.

Помпео вступил в должность госсекретаря 26 апреля.

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Новости мира, Абдольрез Фараджи-Рада, Ангела Меркель, Ближний Восток, Германия, Дональд Трамп, Иран, Политика, США, Франция, Эмманюэль Макрон.
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