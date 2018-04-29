Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска

Сирийские вооруженные силы укрепили свои позиции на южных окраинах столицы страны Дамаска, отбив у ИГИЛ большую часть района Кадам.

Об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на сеть информаторов, сообщает DW.

"После ожесточенных столкновений с боевиками ИГ подразделения режима Башара Асада накануне вечером отбили у ИГ большую часть района Кадам на юге столицы страны", - говорится в сообщении.

ИГ контролировала район Кадам течение месяца. ИГИЛ с 2015 года сохраняют позиции в соседнем районе Хаджар аль-Асвад и палестинском лагере беженцев Ярмук. По данным центра мониторинга, войска Асада пытаются разделить эти две территории, чтобы постепенно отбить их, как это было в прошлом месяце в районе Восточная Гута, который контролировали оппозиционные режиму Асада вооруженные группировки.

В центре мониторинга отмечают, что с начала наступательной операции правительственных сил на Кадам 19 апреля в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибли 36 гражданских, из них 17 — в расположенном рядом лагере для беженцев Ярмук.

Южные окраины Дамаска - последние районы столицы, которые не находятся под контролем правительства.

По данным центра мониторинга, ИГ сегодня контролирует менее четырех процентов территории Сирии - группировка потеряла почти все районы, которые контролировала в Сирии и Ираке в 2014 году во время провозглашения так называемого "халифата".