Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Режим Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации

Режим Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации
01:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ранее сирийская армия начала операцию у южных окраин Дамаска.

В Сирии режим президента Башара Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации из районов боевых действий к югу от Дамаска.

Об этом сообщает в воскресенье, 29 апреля, DW со ссылкой на сирийское государственное агентство Sana.

"Повстанцам и членам их семей разрешено покинуть территорию к востоку от лагеря для палестинских беженцев Ярмук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта договоренность позволит армии Асада подойти к восточным окраинам Ярмука, части которого находятся под контролем исламистов с 2015 года.

По данным "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), армия установила контроль над рядом территорий к западу от лагеря для беженцев. В воскресенье сирийская авиация нанесла ряд ударов по целям в Ярмуке и Хаджар аль-Асваде. Накануне, 28 апреля, террористы заняли больницу и ряд соседних зданий у восточной границы лагеря, отметили представители SOHR.

Ранее в Ярмуке были размещены около 160 тысяч палестинцев и сирийцев. По информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, на данный момент в лагере находятся несколько сотен человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Ближний Восток, мир, Политика, Происшествия, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В Иране отреагировали на слова Трампа о ядерном соглашении Украинские туристы в Египте не могут вылететь домой, названа причина Правительство Канады выделило Сомали $18 млн гуманитарной помощи

Последние новости

Фотограф показала, как изменилась жизнь американцев с 1997 года (Фото) НБА. Лучшие моменты 29 апреля (Видео) ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:40 Пристань - город, в котором проживает один житель (Фото)
18:38 ЕС готовит санкции против организаторов выборов в Крыму
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0