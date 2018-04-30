Режим Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации

В Сирии режим президента Башара Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации из районов боевых действий к югу от Дамаска.

Об этом сообщает в воскресенье, 29 апреля, DW со ссылкой на сирийское государственное агентство Sana.

"Повстанцам и членам их семей разрешено покинуть территорию к востоку от лагеря для палестинских беженцев Ярмук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта договоренность позволит армии Асада подойти к восточным окраинам Ярмука, части которого находятся под контролем исламистов с 2015 года.

По данным "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), армия установила контроль над рядом территорий к западу от лагеря для беженцев. В воскресенье сирийская авиация нанесла ряд ударов по целям в Ярмуке и Хаджар аль-Асваде. Накануне, 28 апреля, террористы заняли больницу и ряд соседних зданий у восточной границы лагеря, отметили представители SOHR.

Ранее в Ярмуке были размещены около 160 тысяч палестинцев и сирийцев. По информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, на данный момент в лагере находятся несколько сотен человек.