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Сирийская армия заявляет о захвате ряда сел возле границы с Ираком

Сирия
07:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Несколько сел на границе с Иракрм были взяты под контроль сирийской армией.

Сирийская армия заявляет, что она захватила ряд сел, которые были под контролем поддерживаемых США курдских сил, на восток от реки Евфрат близ границы с Ираком.

Сирийское государственное телевидение 29 апреля заявило, что села находятся на территории, которая перешла курдским «Силам народной самообороны» (YPG) от боевиков «Исламского государства» в провинции Дейр-Зор в рамках кампании, которая вынудила боевиков покинуть восточную Сирию, передает Радио Свобода.

Сирийская армия редко сталкивается с курдской YPG, которая входит в состав Сирийского союза демократических сил, во время кампании против «Исламского государства» она держалась в стороне от своих районов на восток от Евфрата.

В настоящее время сирийский президент Башар Асад сосредоточился на освобождении от боевиков территории к западу от реки Евфрат.

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Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Ближний Восток, Дейр-Зор, Ирак, Сирия, США.
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