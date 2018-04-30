Сирийская армия заявляет о захвате ряда сел возле границы с Ираком

Сирийская армия заявляет, что она захватила ряд сел, которые были под контролем поддерживаемых США курдских сил, на восток от реки Евфрат близ границы с Ираком.

Сирийское государственное телевидение 29 апреля заявило, что села находятся на территории, которая перешла курдским «Силам народной самообороны» (YPG) от боевиков «Исламского государства» в провинции Дейр-Зор в рамках кампании, которая вынудила боевиков покинуть восточную Сирию, передает Радио Свобода.

Сирийская армия редко сталкивается с курдской YPG, которая входит в состав Сирийского союза демократических сил, во время кампании против «Исламского государства» она держалась в стороне от своих районов на восток от Евфрата.

В настоящее время сирийский президент Башар Асад сосредоточился на освобождении от боевиков территории к западу от реки Евфрат.