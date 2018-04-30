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В Кабуле прогремели два взрыва, погибли 7 человек

Взрывы в Кабуле
10:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва, погибли по меньшей мере 7 человек, еще 20 травмированы.

В результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле утром в понедельник, 30 апреля, погибли не менее семи человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны, пишет DW.

Взрывы прогремели с небольшим интервалом в районе, где расположены посольство США и штаб-квартира афганской службы госбезопасности. 

Среди пострадавших в результате второго взрыва - несколько журналистов. Как минимум один из них погиб. Все раненые доставлены в кабульские больницы. Взрывы произошли в часы пик, когда служащие направлялись на работу.

Теракт в Кабуле: возросло число погибших

Представитель полиции Кабула сообщил, что взрывы могли быть устроены смертниками. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

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Новости мира, В Кабуле прогремели два взрыва, Двойной взрыв в Кабуле, Погибшие, Пострадали журналисты, Раненые.
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