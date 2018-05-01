Секретные документы Ирана: Гасеми назвал Нетаньяху "бесчестным лжецом"

Иран назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "бесчестным лжецом" в связи с его заявлениями о секретной иранской программе ядерного оружия.

Об этом сообщает AFP.

Представитель министерства иностранных дел Бахрам Гасеми назвал обвинения в том, что Тегеран лгал о своих ядерных амбициях "затертыми, бесполезными и позорными".

Гасеми заявил, что комментарии Нетаньяху пришли от "сломленного и бесчестного лжеца, которому нечего было предложить, кроме лжи и обмана".

"Нетаньяху и пресловутый сионистский режим, убивающий детей, должны были прийти к основному пониманию того, что люди в мире достаточно осведомлены и осведомлены", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Иран обманывал весь мир, утверждая, что заморозил ядерную программу.