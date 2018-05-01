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Премьер и министр обороны Израиля получили право объявить войну

Биньямин Нетаньяху
15:03 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
112.ua

Новости мира: Парламент Израиля одобрил право премьера и министра обороны страны вместе объявлять войну/

В Израиле парламент одобрил право премьер-министра и министра обороны страны вместе объявлять войну.

Об этом сообщается на сайте Кнессета.

"Пленум Кнессета утвердил ночью во втором и третьем чтениях поправку №5 к "Основному закону: Правительство" - "Полномочия на объявление войны или открытие боевых действий"", - говорится в сообщении.

Для принятия этого решения нужен был как минимум 61 голос, в данном случае за изменения проголосовали 62 депутата Кнессета.

Отмечают, что поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции.

Во время рассмотрения поправки во втором чтении Кнессет внес в текст правительственного законопроекта предложенные депутатом Авраамом Дихтером ("Ликуд"), согласно которым для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов кабинета.

В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны. Соображения, побудившие премьер-министра и министра обороны принять такое решение, должны быть запротоколированы.

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Новости мира, Израиль, Министр обороны Израиля, Объявление войны, Правительство, Премьер-министр Израиля.
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