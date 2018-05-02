США начали военную операцию с целью освободить Сирию от боевиков ИГИЛ

Соединенные Штаты вместе с союзниками по Коалиции и партнерами на местах начали операции, которые должны положить конец существованию и любой активности организаций террористической группировки ИГИЛ в Сирии.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Нойерт, обнародованном во вторник.

"Соединенные Штаты, Глобальная коалиция и партнеры на местах, включая сирийские демократические силы, начинают операции по освобождению последних оплотов ИГИЛ в Сирии. Борьба будет тяжелой, но мы с нашими партнерами победим. Мы защитим Соединенные Штаты, Коалицию и наших партнеров, если они будут атакованы", - подчеркивается в документе.

Соединенные Штаты также обязались защитить границы стран-партнеров в регионе (Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана) от террористов.

Госдепартамент США также подтвердил готовность активизировать Женевский процесс по сирийскому урегулированию под эгидой ООН и мобилизировать международные ресурсы для обеспечения насущных гуманитарных и стабилизационных потребностей Сирийского государства.