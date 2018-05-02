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США начали военную операцию с целью освободить Сирию от боевиков ИГИЛ

Хизер Нойерт
00:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Как подчеркнули в Госдепе, дни, когда ИГИЛ контролировал районы в Сирии и терроризировало граждан этой страны, подходят к концу.

Соединенные Штаты вместе с союзниками по Коалиции и партнерами на местах начали операции, которые должны положить конец существованию и любой активности организаций террористической группировки ИГИЛ в Сирии.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Нойерт, обнародованном во вторник.

"Соединенные Штаты, Глобальная коалиция и партнеры на местах, включая сирийские демократические силы, начинают операции по освобождению последних оплотов ИГИЛ в Сирии. Борьба будет тяжелой, но мы с нашими партнерами победим. Мы защитим Соединенные Штаты, Коалицию и наших партнеров, если они будут атакованы", - подчеркивается в документе.

Соединенные Штаты также обязались защитить границы стран-партнеров в регионе (Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана) от террористов.

Госдепартамент США также подтвердил готовность активизировать Женевский процесс по сирийскому урегулированию под эгидой ООН и мобилизировать международные ресурсы для обеспечения насущных гуманитарных и стабилизационных потребностей Сирийского государства.

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Новости мира, Военная операция, ИГИЛ, Сирия, США, Хизер Нойэрт.
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