Иран не станет вести переговоры о ядерном соглашении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе в четверг, 3 мая, заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерного соглашения 2015 года.

Об этом сообщает DW.

"Иран не станет повторно вести переговоры относительно того, о чем было договорено несколько лет назад, и что было имплементировано", - заявил Зарифе в обращении, опубликованном на Youtube.

Зарифе подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки "последовательно нарушали ядерное соглашение, в частности путем запугивания других, чтобы предотвратить возвращение бизнеса в Иран". Министр также подчеркнул, что иранские ракеты рассчитаны на меньшие расстояния, чем те, что есть у других стран региона, в частности у Саудовской Аравии.

Тем временем глава МИД Германии Гайко Маас вновь призвал президента США Дональда Трампа сохранить ядерное соглашение с Ираном и не выходить из него. Маас назвал соглашение "хорошей договоренностью", которая "делает более безопасным" регион Ближнего Востока.

"И из-за этого мы находимся в очень тесном диалоге с нашими американскими партнерами", - цитирует Мааса информагентство AFP.

Немецкий министр подчеркнул, что хотя ФРГ, Франция и Британия в переговорах со США заявляли о возможных дополнениях к соглашению, речь шла об "отдельных пунктах", которые можно усовершенствовать, "без того, чтобы ставить под вопрос все соглашение".

Напомним, что 12 мая президент США Дональд Трамп должен решить, восстанавливает ли его страна штрафные меры в отношении Ирана. На практике это будет означать выход США из ядерного соглашения с Ираном, которое Трамп неоднократно жестко критиковал.