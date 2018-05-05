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Столкновения в секторе Газа: более тысячи человек пострадали

Сектор Газа
03:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В пятницу, 4 мая, на границе между сектором Газа и Израилем возобновились столкновения между палестинцами и израильской армией.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате беспорядков во время Марша возвращения были ранены по меньшей мере 1 143 палестинца. Из них более 40 человек получили огнестрельные ранения, передает "Новое время" со ссылкой на NEWSru.co.il.

О погибших в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными не сообщается.

Напомним, что 27 апреля во время столкновений на границе между сектором Газа и Израилем израильские военные застрелили трех палестинцев. Всего с начала протестов погиб 41 человек.

Масштабные акции протеста, которые сопровождаются кровавыми беспорядками на границе сектора Газа и Израиля, начались 30 марта.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

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Новости мира, Ближний Восток, Израиль, мир, Политика, Сектор Газа.
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