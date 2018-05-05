Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
Новости мира: Военно-морские силы США начинают операцию против террористической группировки "Исламское государство".
Группа боевых кораблей Военно-морских сил США, в состав которой входит авианосец "Гарри Трумэн", начала воздушные операции в Сирии.
Об этом сообщил 4 мая канал "112-Украина" со ссылкой на пресс-службу американских ВМС.
В сообщении утверждается, что операция будет направлена против террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.
"Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" приступила к проведению воздушных операций в целях оказания поддержки операции "Непоколебимая решимость", - сообщает пресс-служба, ссылаясь на то, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "совершили ряд вылетов над Сирией".
Напомним, о выдвижении из США в Восточное Средиземноморье авианосной группы, возглавляемой "Гарри Трумэном", сообщалось в начале апреля 2018 года.
В ряде официальных заявлений утверждалось, что группа будет размещена в Европе и на Ближнем Востоке. В ее состав также входят ракетный крейсер "Нормандия" и четыре эсминца.
Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о рассмотрении в Пентагоне возможности использовать ударную авианесущую группу в Средиземном море для противодействия растущим угрозам со стороны России и Китая в этом регионе.
7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте была осуществлена химическая атака, погибли 70 человек. Запад возлагает вину за нападение на Башара Асада, а также Россию. 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.