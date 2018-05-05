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Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии

Военно-морские силы США
06:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Военно-морские силы США начинают операцию против террористической группировки "Исламское государство".

Группа боевых кораблей Военно-морских сил США, в состав которой входит авианосец "Гарри Трумэн", начала воздушные операции в Сирии.

Об этом сообщил 4 мая канал "112-Украина" со ссылкой на пресс-службу американских ВМС.

В сообщении утверждается, что операция будет направлена против террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.

"Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" приступила к проведению воздушных операций в целях оказания поддержки операции "Непоколебимая решимость", - сообщает пресс-служба, ссылаясь на то, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "совершили ряд вылетов над Сирией".

Напомним, о выдвижении из США в Восточное Средиземноморье авианосной группы, возглавляемой "Гарри Трумэном", сообщалось в начале апреля 2018 года.

В ряде официальных заявлений утверждалось, что группа будет размещена в Европе и на Ближнем Востоке. В ее состав также входят ракетный крейсер "Нормандия" и четыре эсминца.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о рассмотрении в Пентагоне возможности использовать ударную авианесущую группу в Средиземном море для противодействия растущим угрозам со стороны России и Китая в этом регионе.

7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте была осуществлена химическая атака, погибли 70 человек. Запад возлагает вину за нападение на Башара Асада, а также Россию. 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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Новости мира, Ближний Восток, Военно-морские силы США, ИГИЛ, Исламское государство, Сирия, США.
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